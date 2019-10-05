Соболев второй раз в сезоне не реализовал пенальти
Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев во второй раз в сезоне не реализовал пенальти.
На 62-й минуте матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи», который в эти минуты проходит на стадионе «Фишт» в Сочи, 22-летний нападающий гостей не смог переиграть голкипера хозяев Сослана Джанаева ударом с 11-метровой отметки. Пенальти был назначен за фол Михи Мевли на Максиме Каннуникове.
Первый пенальти Соболев не реализовал в матче 9-го тура Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:4).
Отметим, что Соболев стал автором пока единственного гола во встрече. На 4-й минуте встречи он поразил ворота соперника поле передачи Антона Зиньковского. Для него этот гол стал 9-м в текущем розыгрыше Премьер-Лиги в 12 матчах.
Соболев догнал Шомуродова в гонке бомбардиров РПЛ
- 5 октября 2019
-
21:06
-
20:56
-
20:54
-
20:41
-
20:34
-
20:31
-
20:29
-
20:26
-
20:15
-
20:13
-
20:09
-
20:06
-
20:00
-
19:58
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:35
-
19:30
-
19:17
-
19:10
-
18:56
-
18:55
-
18:54
-
18:51
-
18:27
-
18:24
-
18:23
-
18:23
-
18:07
-
18:05
-
17:56
-
17:49
-
17:48
-
17:47
Партнерский контент