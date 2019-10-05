Соболев второй раз в сезоне не реализовал пенальти

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев во второй раз в сезоне не реализовал пенальти.

На 62-й минуте матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи», который в эти минуты проходит на стадионе «Фишт» в Сочи, 22-летний нападающий гостей не смог переиграть голкипера хозяев Сослана Джанаева ударом с 11-метровой отметки. Пенальти был назначен за фол Михи Мевли на Максиме Каннуникове.

Первый пенальти Соболев не реализовал в матче 9-го тура Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:4).

Отметим, что Соболев стал автором пока единственного гола во встрече. На 4-й минуте встречи он поразил ворота соперника поле передачи Антона Зиньковского. Для него этот гол стал 9-м в текущем розыгрыше Премьер-Лиги в 12 матчах.