Победный гол Хендрика после удара с лёта — в обзоре матча «Бёрнли» — «Эвертон»
«Бёрнли» на своём поле обыграл «Эвертон» со счётом 1:0 в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.
После нулевой ничьей в первом тайме гости на 59-й минуте остались в меньшинстве — за две жёлтые карточки с поля был удалён их защитник Шеймус Коулман. Единственный гол во встрече забил на 72-й минуте полузащитник хозяев Джеффри Хендрик. Мощным ударом с лёта он замкнул подачу с углового Эшли Вествуда. Помимо удаления у «Эвертона» ещё один игрок получил жёлтую карточку. В составе «Бёрнли» предупреждениями наказаны два футболиста, включая автора гола.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
После этого матча «Бёрнли» занимает в турнирной таблице АПЛ 4-е место, набрав 12 очков. «Эвертон» (7) – на 17-м месте.
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