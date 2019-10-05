Победный гол Хендрика после удара с лёта — в обзоре матча «Бёрнли» — «Эвертон»

«Бёрнли» на своём поле обыграл «Эвертон» со счётом 1:0 в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.



После нулевой ничьей в первом тайме гости на 59-й минуте остались в меньшинстве — за две жёлтые карточки с поля был удалён их защитник Шеймус Коулман. Единственный гол во встрече забил на 72-й минуте полузащитник хозяев Джеффри Хендрик. Мощным ударом с лёта он замкнул подачу с углового Эшли Вествуда. Помимо удаления у «Эвертона» ещё один игрок получил жёлтую карточку. В составе «Бёрнли» предупреждениями наказаны два футболиста, включая автора гола.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».



После этого матча «Бёрнли» занимает в турнирной таблице АПЛ 4-е место, набрав 12 очков. «Эвертон» (7) – на 17-м месте.