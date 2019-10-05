Новиков — приоритетный кандидат на должность наставника «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», руководство «Динамо» основным вариантом на должность главного тренера команды рассматривает назначение Кирилла Новикова исполняющим обязанности до зимней паузы. Руководство клуба хочет дать шанс тренеру из системы клуба.

После сегодняшнего поражения в матче с «Оренбургом» (0:2) «Динамо» опустилось в зону вылета. Бело-голубые, набрав 10 очков, занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Клуб потерпел четыре поражения подряд с учётом Кубка России. После матча главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая была принята.

43-летний Хохлов возглавил «Динамо» в 2017 году. В прошлом сезоне клуб под его руководством финишировал на 12-м месте в турнирной таблице.