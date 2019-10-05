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«Валенсия» с Черышевым обыграла «Алавес» в матче Примеры

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Алавес» в матче Примеры
Футбол / Испания 0

«Валенсия» в матче 8-го тура чемпионата Испании обыграла «Алавес». Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:1.

Первый мяч был забит на 27-й минуте. Автором результативного удара стал форвард хозяев Максимилиано Гомес. Ассистировал ему партнёр по линии атаки Родриго. На 83-й минуте капитан «Валенсии» Даниэль Парехо, реализовав пенальти, забил второй мяч в ворота гостей. На 89-й минуте форвард «Алавеса» Лукас Перес, подловив ошибку Яспера Силлессена, сократил отставание в счёте. На большее у гостей не хватило времени.

Отметим, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл на поле почти весь матч. На 90+2-й минуте он был заменён на Рубена Собрино.

Испания - Примера. 8-й тур
05 октября 2019, суббота. 19:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 1
Алавес
Витория
1:0 Гомес – 27'   2:0 Парехо – 83' (пен)   2:1 Перес – 89'
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