«Валенсия» с Черышевым обыграла «Алавес» в матче Примеры
«Валенсия» в матче 8-го тура чемпионата Испании обыграла «Алавес». Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:1.
Первый мяч был забит на 27-й минуте. Автором результативного удара стал форвард хозяев Максимилиано Гомес. Ассистировал ему партнёр по линии атаки Родриго. На 83-й минуте капитан «Валенсии» Даниэль Парехо, реализовав пенальти, забил второй мяч в ворота гостей. На 89-й минуте форвард «Алавеса» Лукас Перес, подловив ошибку Яспера Силлессена, сократил отставание в счёте. На большее у гостей не хватило времени.
Отметим, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл на поле почти весь матч. На 90+2-й минуте он был заменён на Рубена Собрино.
- 5 октября 2019
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