Соболев — об интересе «Манчестер Юнайтед»: такого не может быть

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал информацию об интересе к своей персоне со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Да я визу уже делаю (смеётся. — Прим. „Чемпионата“). На самом деле, не знаю. Думаю, это всё желтая пресса. Такого не может быть», — сказал Соболев в эфире телеканала «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне Соболев забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи в 12 матчах Российской Премьер-Лиги. Он возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ. По системе «гол плюс пас» Соболев также является единоличным лидером в текущем розыгрыше Премьер-Лиги. Его контракт с самарским клубом рассчитан до 31 декабря 2021 года.

«Крылья Советов» в турнирной таблице чемпионата России занимает 10-е место. В активе самарской команды 14 очков.