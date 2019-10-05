Ибрагимович показал купленный ко дню рождения раритетный Ferrari за € 1,5 млн
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём «инстаграме» похвастался новым автомобилем.
Снимок 38-летний нападающий сопроводил подписью: «С днём рождения, Златан».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Златана Ибрагимовича.
По информации The Sun, швед приобрёл раритетную модель Ferrari Monza SP2. Автомобиль обошёлся футболисту в € 1,57 млн. Машину он приобрёл в честь своего 38-го дня рождения, которое было в минувший четверг. Максимальная скорость Ferrari Monza SP2 составляет 300 км/ч. До 100 км/ч автомобиль способен разогнаться за 2,9 секунды. Во всём мире аналогичное авто имеют только 498 человек.
В текущем сезоне Ибрагимович забил 29 мячей и отдал 7 результативных передач в 28 матчах за «Лос-Анджелес Гэлакси».
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