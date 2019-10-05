Божович: Соболев продолжит бить пенальти. Промахиваются все

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович дал комментарий после победы со счётом 2:0 в выездном матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

Оба гола забил нападающий Александр Соболев. В середине второго тайма 22-летний футболист не сумел реализовать пенальти.

«Сочи» лучше начал встречу, но мы смогли открыть счёт. После этого какой-то промежуток времени мы смогли сделать свою игру. «Сочи» много атаковал, но ничего не создал. После 30-й минуты мы действовали лучше соперника. Как и во втором тайме. У «Сочи» был всего один момент, когда Карапетян головой пробил. В целом мы выглядели намного лучше и заслуженно победили.

Будет ли Соболев ещё бить пенальти? Конечно. Почему нет? Мы рады, что в составе нашей команды есть игрок, который является лучшим бомбардиром РПЛ. Ему надо в этом помогать. Промахиваются все», — приводит слова Божовича пресс-служба «Крыльев Советов» на официальном сайте клуба.