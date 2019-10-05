«Витесс» Слуцкого одержал третью победу кряду в Эредивизии, обыграв «Утрехт»
В матче 9-го тура нидерландской Эредивизии «Витесс», ведомый российским специалистом Леонидом Слуцким, принимал «Утрехт». Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Первый гол забил защитник «Витесса» Макс Кларк на 9-й минуте. До перерыва счёт сравнял хавбек «Утрехта» Адам Махер. Победу клубу из Арнема принёс нападающий Тим Матавж, отправив мяч в ворота соперника на 68-й минуте.
Победная серия команды Слуцкого в чемпионате Нидерландов достигла трёх матчей. У «Утрехта» — первое поражение в последних четырёх встречах.
«Витесс», набрав 20 очков, занимает третье место в турнирной таблице Эредивизии, «Утрехт» (14) — шестое.
Календарь матчей первенства Нидерландов можно посмотреть на «Чемпионате».
Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 9-й тур
05 октября 2019, суббота. 20:45 МСК
Витесс
Арнем
Окончен
2 : 1
Утрехт
Утрехт
1:0 Кларк – 9' 1:1 Махер – 38' 2:1 Матавж – 68'
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