«Витесс» Слуцкого одержал третью победу кряду в Эредивизии, обыграв «Утрехт»

В матче 9-го тура нидерландской Эредивизии «Витесс», ведомый российским специалистом Леонидом Слуцким, принимал «Утрехт». Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый гол забил защитник «Витесса» Макс Кларк на 9-й минуте. До перерыва счёт сравнял хавбек «Утрехта» Адам Махер. Победу клубу из Арнема принёс нападающий Тим Матавж, отправив мяч в ворота соперника на 68-й минуте.

Победная серия команды Слуцкого в чемпионате Нидерландов достигла трёх матчей. У «Утрехта» — первое поражение в последних четырёх встречах.

«Витесс», набрав 20 очков, занимает третье место в турнирной таблице Эредивизии, «Утрехт» (14) — шестое.

Календарь матчей первенства Нидерландов можно посмотреть на «Чемпионате».