Точилин: поговорили в раздевалке, потому что это был самый худший матч «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал комментарий после поражения со счётом 0:2 в домашнем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

«Гол внёс коррективы в игру. «Крылья» переиграли нас по самоотдаче и желанию. С чем связан разговор в раздевалке? В первую очередь с результатом. Надо было поговорить, потому что это самый худший матч за 12 туров в нашем исполнении. Руководство клуба также высказало своё мнение, что оно не увидело единой команды, в отличие от прошедших игр», — приводит слова Точилина пресс-служба «Сочи» на странице клуба в сети «ВКонтакте».

«Сочи», набрав 12 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 13-м туре «барсы» на выезде сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 20 октября, начало — в 16:30 мск.