Сульшер: мне не хватает нападающих, но я доволен решением о продаже Лукаку
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сказал, что не жалеет о решении продать форварда Ромелу Лукаку в миланский «Интер».
«Могу сказать, что мне не хватает нападающих, но это было моим решением, и я им доволен. У игроков может быть большой потенциал, но мысли Ромелу были не здесь. В такой ситуации мы не могли работать как одна команда.
Не хочу много говорить о других футболистах. С большим уважением отношусь к Лукаку, но его время в «Манчестер Юнайтед» подошло к концу», — приводит слова норвежского специалиста Sky Sports.
«Красные дьяволы» выручили с продажи Лукаку € 65 млн. Два года назад они заплатили за него «Эвертону» € 84,7 млн. В нынешнем сезоне 26-летний бельгиец забил 3 мяча в 6 матчах итальянской Серии А.
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