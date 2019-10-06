Эмери: Обамеянг имеет большое влияние в «Арсенале»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о решении назначить вице-капитаном команды нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.



«Теперь Обамеянг — опытный игрок. Его опыт полезен, а решение избрать его вице-капитаном было принято товарищами по команде. Они хотели видеть его в этой роли. Он стал увереннее и по-спортивному злее в Премьер-лиге, чем раньше. Обамеянг — игрок, умеющий брать на себя ответственность, и партнёры чувствуют это. Он имеет большее влияние в „Арсенале“, — приводит слова Эмери Goal.com.



Обамеянг выступает в составе лондонского „Арсенала“ с 2018 года. Вместе с английской командой габонский футболист дошёл до финала Лиги Европы сезона-2018/19, где „Арсенал“ проиграл „Челси“ со счётом 1:4.

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