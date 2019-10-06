«Локомотив» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся 6 октября в 14:00

Сегодня, 6 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Локомотив» — «Арсенал». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Арсенал» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».