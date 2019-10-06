ЦСКА и «Ростов» определились с формой на матч РПЛ

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ростов» обе команды выступят в домашней экипировке. Хозяева сыграют в красных футболках, а игроки ростовского клуба выйдут на поле в жёлтой экипировке.

Фото можно посмотреть на странице «Ростова» в «Твиттере».



Матч 12-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ростов» состоится сегодня, 6 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Московский ЦСКА набрал 25 очков в 11 матчах и занимает 1-е место в турнирной тбалице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (23) — на 3-м месте. В тройку лидеров соревнований на данный момент также входит московский «Локомотив» (23).