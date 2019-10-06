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«Локомотив» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция начнётся 6 октября в 14:00

«Локомотив» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция начнётся 6 октября в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 6 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Локомотив» — «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Арсенал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).

«Железнодорожники», набрав 23 очка, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, «оружейники» (14) — седьмое.

Следить за положением команд в турнирной таблице Премьер-Лиги можно на «Чемпионате». Календарь российского первенства доступен здесь.

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