«Урал» — «Зенит»: Маммана получил травму и был заменён

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимает петербургский «Зенит». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Екатеринбург Арена». К 23-й минуте «Зенит» ведёт — 1:0. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



На 12-й минуте матча защитник петербургского клуба Эмануэль Маммана столкнулся с нападающим «Урала» Павлом Погребняком и получил травму колена, после чего не смог продолжить игру. Вместо Мамманы на поле вышел полузащитник Олег Шатов.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В роли его ассистентов выступают Николай Богач (Люберцы) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).