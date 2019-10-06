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«Урал» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
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«Урал» — «Зенит»: Маммана получил травму и был заменён

«Урал» — «Зенит»: Маммана получил травму и был заменён
Футбол / РПЛ 0

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимает петербургский «Зенит». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Екатеринбург Арена». К 23-й минуте «Зенит» ведёт — 1:0. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

На 12-й минуте матча защитник петербургского клуба Эмануэль Маммана столкнулся с нападающим «Урала» Павлом Погребняком и получил травму колена, после чего не смог продолжить игру. Вместо Мамманы на поле вышел полузащитник Олег Шатов.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В роли его ассистентов выступают Николай Богач (Люберцы) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).

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