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«СКА-Хабаровск» подарил Талалаеву на день рождения полотенце, щётку и мочалку

«СКА-Хабаровск» подарил Талалаеву на день рождения полотенце, щётку и мочалку
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев после домашнего матча 16-го тура Футбольной национальной лиги со «СКА-Хабаровск» (1:1) получил подарок на 47-й день рождения от хабаровского клуба.

Представитель СКА вручил Талалаеву пакет, в котором лежали полотенце, щётка и мочалка.

«В недавнем интервью вы говорили, что на любую пресс-конференцию приходите только после того, как примите душ. Судя по всему, в этот раз было так же. Поэтому мы дарим вам такой набор, чтобы любой выезд был для вас более удобным и комфортным», — сказал тренеру «Химок» представитель СКА.

Видео можно посмотреть на канале «СКА-Хабаровск» в YouTube.

«Химки», набрав 34 очка, занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ, СКА (25) — седьмое.

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