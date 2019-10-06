«Лестер» обратился в полицию в связи с расистскими оскорблениями в адрес Чодури

Полузащитник «Лестер Сити» Хамза Чодури подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях после матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:2), сообщает BBC.



Чодури вышел на замену на 86-й минуте встречи вместо Джеймса Мэддисона. Позже хавбек сфолил на полузащитнике «Ливерпуля» Мохамеде Салаха и получил жёлтую карточку.



Английский клуб обратился в полицию по поводу произошедшего. В «Лестере» настроены решительно и планируют наказать людей, оскорблявших Чодури на почве расизма.



«Мы шокированы подобными проявлениями агрессии в социальных сетях. Мы сообщили в полицию о случившемся. Дискриминации нет места ни в футболе, ни в обществе. Виновные будут наказаны», — отметил представитель «Лестера».

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