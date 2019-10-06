ЦСКА обыграл «Ростов» в матче молодёжного первенства
В матче 12-го тура молодёжного первенства России ЦСКА принимал «Ростов». Встреча состоялась на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 16-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Лассана Н'Диайе. Через 9 минут форвард московской команды Илья Востриков упрочил преимущество хозяев. На 30-й минуте полузащитник ЦСКА Наяир Тикнизян довёл счёт до разгромного. В втором тайме, на 62-й минуте, нападающий «Ростова» Данила Прошляков забил единственный гол за гостей.
ЦСКА набрал 22 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Ростов» (17) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо», набравшее 28 очков в 12 матчах.
- 6 октября 2019
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