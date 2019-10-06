«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: онлайн-трансляция начнётся 6 октября в 16:00
Сегодня, 6 октября, состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. В роли его ассистентов выступят Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервным рефери назначен Крис Кавана.
«Манчестер Сити» набрал 16 очков в 7 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (7) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», набравший 24 очка в 8 матчах.
С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».
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