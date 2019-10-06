ЦСКА — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся 6 октября в 16:30

Сегодня, 6 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 ЦСКА — «Ростов». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Ростов» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).



С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».