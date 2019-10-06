«Зенит» вернулся на первое место в таблице РПЛ, обыграв «Урал»

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Зенит». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Первый мяч забил защитник «Зенита» Бранислав Иванович на 3-й минуте. До перерыва преимущество сине-бело-голубых увеличил хавбек Магомед Оздоев. В начале второго тайма полузащитник питерской команды Олег Шатов сократил разницу в счёте, отправив мяч в свои ворота. Через пять минут отличился нападающий «Зенита» Сердар Азмун.
«Зенит», набрав 26 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Урал» (14) занимает девятое место.
В 13-м туре РПЛ клуб из Санкт-Петербурга на своём поле примет «Ростов», а команда из Екатеринбурга в гостях сыграет с «Тамбовом». Оба матча состоятся 19 октября.
- 6 октября 2019
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