Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» вернулся на первое место в таблице РПЛ, обыграв «Урал»

«Зенит» вернулся на первое место в таблице РПЛ, обыграв «Урал»
Футбол / РПЛ 0

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Зенит». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Первый мяч забил защитник «Зенита» Бранислав Иванович на 3-й минуте. До перерыва преимущество сине-бело-голубых увеличил хавбек Магомед Оздоев. В начале второго тайма полузащитник питерской команды Олег Шатов сократил разницу в счёте, отправив мяч в свои ворота. Через пять минут отличился нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

«Зенит», набрав 26 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Урал» (14) занимает девятое место.

В 13-м туре РПЛ клуб из Санкт-Петербурга на своём поле примет «Ростов», а команда из Екатеринбурга в гостях сыграет с «Тамбовом». Оба матча состоятся 19 октября.

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
06 октября 2019, воскресенье. 11:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Иванович – 3'   0:2 Оздоев – 27'   1:2 Шатов – 58' (автогол)   1:3 Азмун – 63'
Дзюба вышел на первое место в списке лучших ассистентов РПЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019