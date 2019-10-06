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Ван Бастен назвал футболистов «Манчестер Юнайтед» избалованными нытиками

Ван Бастен назвал футболистов «Манчестер Юнайтед» избалованными нытиками
Футбол / Лига Европы 0

Легендарный голландский форвард Марко ван Бастен отреагировал на недовольство футболистов «Манчестер Юнайтед», которые негативно высказались об игре на искусственном поле в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «АЗ Алкмар» (0:0).

«Чего добился „Манчестер Юнайтед“? Они победили „Астану“ со счётом 1:0! „Красные дьяволы“ занимают 10-е место в английской Премьер-лиге и демонстрируют футбол, о котором не хочется говорить.

Футболисты „МЮ“ — очень хорошо оплачиваемые профессионалы. Они говорят, что не должны играть на искусственном поле? Хватит. Хватит говорить об этих избалованных парнях. Они не должны ныть из-за искусственного поля. Если вы позволяете им ныть, вы просто создаёте лишнюю шумиху», — приводит слова ван Бастена Mirror.

«АЗ Алкмар» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в матче Лиги Европы
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