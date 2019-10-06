Семак — о травме Мамманы: судя по словам врача, могу сказать, что всё плохо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (3:1) рассказал о травме защитника петербургской команды Эмануэля Мамманы.
Напомним, Маммана столкнулся с нападающим «Урала» Павлом Погребняком на 12-й минуте встречи и получил травму колена, после чего не смог продолжить игру. Вместо Мамманы на поле вышел полузащитник Олег Шатов.
«Насколько серьезная травма у Мамманы — покажет обследование. Мы очень расстроены. Доктор сразу попросил сделать замену. Ориентируясь на слова врача сразу после игры, могу сказать, что всё плохо. Посмотрим по итогам обследования, насколько плохо», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенит».
«Зенит», набрав 26 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Урал» (14) занимает девятое место.
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