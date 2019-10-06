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Семак: после гола «Урала» появилась нервозность, но в итоге «Зенит» смог забить

Семак: после гола «Урала» появилась нервозность, но в итоге «Зенит» смог забить
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (3:1)

«Хорошая игра, уверенная победа. В первом тайме выглядели хорошо, смогли забить дважды. Сложности начались во втором тайме, когда «Урал» стал действовать агрессивнее в атаке, проводил много фланговых атак, заработал много угловых, один из которых привел к пропущенному мячу. После этого появилась некая нервозность, поскольку счёт был скользким, но в итоге смогли забить третий. После него вопрос о победителе был снят, был вопрос только, сколько мы забьём», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит», набрав 26 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Урал» (14) занимает девятое место.

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