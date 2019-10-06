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Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребёнка на пешеходном переходе и скрылся

Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребёнка на пешеходном переходе и скрылся
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Депутат Новороссийской думы генеральный директор футбольного клуба «Черноморец» Виталий Бут за рулём автомобиля сбил ребёнка на пешеходном переходе, после чего скрылся с места ДТП, сообщает «РЕН ТВ».

Авария произошла 4 октября в Новороссийске на улице Героев Десантников. По информации источника, Бут в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента депутат не оказал помощи потерпевшему и спешно покинул место аварии.

Позже Бут был задержан. Против народного избранника возбудили дело по двум статьям — об управлении транспортным средством в нетрезвом виде и об оставлении места ДТП.

«Черноморец» выступает в Профессиональной футбольной лиге. В 12 турах команда из Новороссийска набрала 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице группы «Юг».

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