Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребёнка на пешеходном переходе и скрылся

Депутат Новороссийской думы генеральный директор футбольного клуба «Черноморец» Виталий Бут за рулём автомобиля сбил ребёнка на пешеходном переходе, после чего скрылся с места ДТП, сообщает «РЕН ТВ».

Авария произошла 4 октября в Новороссийске на улице Героев Десантников. По информации источника, Бут в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента депутат не оказал помощи потерпевшему и спешно покинул место аварии.

Позже Бут был задержан. Против народного избранника возбудили дело по двум статьям — об управлении транспортным средством в нетрезвом виде и об оставлении места ДТП.

«Черноморец» выступает в Профессиональной футбольной лиге. В 12 турах команда из Новороссийска набрала 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице группы «Юг».