Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребёнка на пешеходном переходе и скрылся

Депутат Новороссийской думы генеральный директор футбольного клуба «Черноморец» Виталий Бут за рулём автомобиля сбил ребёнка на пешеходном переходе, после чего скрылся с места ДТП, сообщает «РЕН ТВ».
Авария произошла 4 октября в Новороссийске на улице Героев Десантников. По информации источника, Бут в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента депутат не оказал помощи потерпевшему и спешно покинул место аварии.
Позже Бут был задержан. Против народного избранника возбудили дело по двум статьям — об управлении транспортным средством в нетрезвом виде и об оставлении места ДТП.
«Черноморец» выступает в Профессиональной футбольной лиге. В 12 турах команда из Новороссийска набрала 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице группы «Юг».
- 6 октября 2019
-
15:30
-
15:23
-
15:14
-
15:03
-
14:50
-
14:49
-
14:38
-
14:18
-
14:05
-
14:04
-
14:00
-
13:34
-
13:30
-
13:21
-
13:05
-
12:59
-
12:49
-
12:36
-
12:23
-
12:23
-
12:04
-
11:57
-
11:47
-
11:26
-
11:19
-
10:59
-
10:47
-
10:30
-
10:21
-
10:11
-
10:03
-
09:48
-
09:41
-
09:32
-
09:20