Ерохин: прошлый матч чемпионата проиграли, поэтому важно было обыграть «Урал»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (3:1).
«Прошлый матч чемпионата проиграли, поэтому сегодня важно было выиграть. Хорошо начали, быстрый гол способствовал тому, чтобы игра протекала в более спокойном русле. Но «Урал» тоже хорош: во втором тайме был отрезок, когда они нас придавили немножко и забили гол. Мы смогли забить в ответ, так что всё хорошо.
Травма Мамманы? Конечно, все расстроились из-за того, что он получил повреждение, пришлось его заменить. Надеюсь, всё будет нормально. Хочу его поддержать. А что до игры, то хорошо, что сумели забить, а потом перестроились на игру в четыре защитника. Нам это привычно.
Думаю, команда находится в хорошей форме. Мы немного выпали в матче с «Локомотивом», но правильно среагировали, переосмыслили и теперь двигаемся дальше», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».
- 6 октября 2019
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