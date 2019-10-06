Руни: «Ливерпуль» станет чемпионом АПЛ
Нападающий клуба MLS «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге в нынешнем сезоне.
«На мой взгляд, «Ливерпуль» выглядит сильнее всех. У «Манчестер Сити» фантастическая команда. «Ливерпуль» прибавил по сравнению с прошлым сезоном, тогда как «Сити» остался на том же отличном уровне. Поэтому думаю, что чемпионом станет «Ливерпуль», — сказал Руни в интервью IFL TV.
«Ливерпуль», набрав 24 очка в 8 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Сити» (16) с одной встречей в запасе занимает второе место.
Напомним, в минувшей кампании чемпионами АПЛ стали «горожане», опередившие мерсисайдцев всего на одно очко.
Календарь матчей Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
Это самая трудная победа «Ливерпуля» в сезоне. Даже труднее, чем 4:3 в ЛЧ
Победный гол забит с пенальти в добавленное время. Потом началась драка.
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