Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Руни: «Ливерпуль» станет чемпионом АПЛ

Руни: «Ливерпуль» станет чемпионом АПЛ
Футбол / Англия 0

Нападающий клуба MLS «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге в нынешнем сезоне.

«На мой взгляд, «Ливерпуль» выглядит сильнее всех. У «Манчестер Сити» фантастическая команда. «Ливерпуль» прибавил по сравнению с прошлым сезоном, тогда как «Сити» остался на том же отличном уровне. Поэтому думаю, что чемпионом станет «Ливерпуль», — сказал Руни в интервью IFL TV.

«Ливерпуль», набрав 24 очка в 8 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Сити» (16) с одной встречей в запасе занимает второе место.

Напомним, в минувшей кампании чемпионами АПЛ стали «горожане», опередившие мерсисайдцев всего на одно очко.

Календарь матчей Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

Это самая трудная победа «Ливерпуля» в сезоне. Даже труднее, чем 4:3 в ЛЧ
Победный гол забит с пенальти в добавленное время. Потом началась драка.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019