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Смолов получил травму в матче с «Арсеналом» и покинул поле

Смолов получил травму в матче с «Арсеналом» и покинул поле
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов не доиграл домашний матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». 29-летний футболист получил повреждение задней поверхности бедра в середине первого тайма.

Смолов покинул поле на 20-й минуте. Вместо него в игру вступил полузащитник Алексей Миранчук.

До травмы Фёдор успел поучаствовать в голевой атаке «Локомотива», которую завершил форвард Антонио Эдер. Смолов стал автором результативной передачи.

В нынешнем сезоне Фёдор забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса в 11 матчах чемпионата России. В игре за Суперкубок страны нападающий записал в актив 1 гол и 1 результативную передачу.

Следить за расположением команд в турнирной таблице РПЛ можно на «Чемпионате».

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