Фанаты «Зенита» покинули сектор в знак протеста против действий полиции

Болельщики «Зенита» покинули гостевой сектор «Екатеринбург Арены» во втором тайме выездного матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (3:1). Как стало известно «Чемпионату», эту акцию фанаты провели в знак протеста против задержания болельщиков, которое произошло из-за совместного прохода поклонников сине-бело-голубых и екатеринбургского клуба.

Фанатов «Зенита» задержали на входе на стадион. Как сообщают очевидцы, причины задержания болельщикам объяснены не были. Позже полиция предъявила им обвинения в организации несанкционированного шествия. По информации очевидцев, во время прохода задержаний проиедено не было, а мероприятие прошло без происшествий.

«Зенит», набрав 26 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Урал» (14) занимает девятое место.