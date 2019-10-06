ЦСКА — «Ростов»: составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны составы ЦСКА и «Ростова» на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 6 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Гогуа, Шарлия, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.



Запасные: Помазун, Тороп, Магнуссон, Карпов, Елеев, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Бийол, Лукас Сантос, Нисимура.



«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.



Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Саплинов, Прошляков, Долгов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).