ЦСКА — «Ростов»: составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны составы ЦСКА и «Ростова» на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 6 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Гогуа, Шарлия, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Магнуссон, Карпов, Елеев, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Бийол, Лукас Сантос, Нисимура.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Саплинов, Прошляков, Долгов.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
- 6 октября 2019
-
15:30
-
15:23
-
15:14
-
15:03
-
14:50
-
14:49
-
14:38
-
14:18
-
14:05
-
14:04
-
14:00
-
13:34
-
13:30
-
13:21
-
13:05
-
12:59
-
12:49
-
12:36
-
12:23
-
12:23
-
12:04
-
11:57
-
11:47
-
11:26
-
11:19
-
10:59
-
10:47
-
10:30
-
10:21
-
10:11
-
10:03
-
09:48
-
09:41
-
09:32
-
09:20