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ЦСКА — «Ростов»: составы команд на матч 12-го тура РПЛ

ЦСКА — «Ростов»: составы команд на матч 12-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны составы ЦСКА и «Ростова» на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 6 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Гогуа, Шарлия, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Магнуссон, Карпов, Елеев, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Бийол, Лукас Сантос, Нисимура.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Саплинов, Прошляков, Долгов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

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