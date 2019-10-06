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«Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» благодаря голам Эдера и Ал. Миранчука

«Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» благодаря голам Эдера и Ал. Миранчука
Футбол / РПЛ 0

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал тульский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу московской команды.

На 9-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Антонио Эдер. Через 2 минуты ответный мяч в ворота «железнодорожников» отправил форвард «Арсенала» Эванс Кангва. В концовке первого тайма главный арбитр встречи Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота тульской команды, который успешно реализовал полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.

«Локомотив» набрал 26 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сместив петербургский «Зенит». Тульский «Арсенал» (14) — на 7-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
06 октября 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Арсенал
Тула
1:0 Эдер – 9'   1:1 Кангва – 11'   2:1 Миранчук – 45+2' (пен)
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