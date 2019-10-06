«Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» благодаря голам Эдера и Ал. Миранчука
В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал тульский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу московской команды.
На 9-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Антонио Эдер. Через 2 минуты ответный мяч в ворота «железнодорожников» отправил форвард «Арсенала» Эванс Кангва. В концовке первого тайма главный арбитр встречи Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота тульской команды, который успешно реализовал полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.
«Локомотив» набрал 26 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сместив петербургский «Зенит». Тульский «Арсенал» (14) — на 7-м месте.
- 6 октября 2019
-
17:08
-
17:02
-
16:57
-
16:52
-
16:47
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:37
-
16:34
-
16:33
-
16:30
-
16:29
-
16:21
-
16:14
-
16:02
-
15:56
-
15:54
-
15:39
-
15:30
-
15:23
-
15:14
-
15:03
-
14:50
-
14:49
-
14:38
-
14:18
-
14:05
-
14:04
-
14:00
-
13:34
-
13:30
-
13:21
-
13:05
-
12:59
Партнерский контент