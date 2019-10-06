«Твиттер» «Локомотива» — об отменённом голе «Арсенала»: ха-ха, ну вот так вот

Пресс-служба московского «Локомотива» на странице в «Твиттере» отреагировала на отменённый гол в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Арсенал». Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 75-й минуте хозяева ведут в счёте — 2:1.
На 74-й минуте встречи голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме вводил мяч в игру с рук, а хавбек «Арсенала» Александр Ломовицкий этому помешал и отправил мяч в ворота «железнодорожников». Судья Сергей Лапочкин решил наказать полузащитника тульской команды, показав жёлтую карточку.
«Гильерме вводил мяч в игру, а Ломовицкий выбил его и переправил в ворота. Судья свистит и показывает игроку «Арсенала» жёлтую карточку… Ха-ха, ну вот так вот», — говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников».
- 6 октября 2019
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