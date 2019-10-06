«Боруссия» М разгромила «Аугсбург» и возглавила турнирную таблицу Бундеслиги

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала «Аугсбург». Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.



Голами в составе мёнхенгладбахской «Боруссии» отметились нападающие Алассан Плеа, Брил Эмболо и Патрик Херрман, оформивший дубль в этой встрече, а также полузащитник Денис Закария. Автором единственного гола «Аугсбурга» стал форвард Флориан Нидерлехнер. Таким образом, «Боруссия» М продлила беспроигрышную серию в чемпионате Германии до четырёх матчей.



Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 16 очков и возглавила турнирную таблице немецкой Бундеслиги. «Аугсбург» (5) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят мюнхенская «Бавария» (14) и «Фрайбург» (14).