«Боруссия» М разгромила «Аугсбург» и возглавила турнирную таблицу Бундеслиги

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала «Аугсбург». Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
Голами в составе мёнхенгладбахской «Боруссии» отметились нападающие Алассан Плеа, Брил Эмболо и Патрик Херрман, оформивший дубль в этой встрече, а также полузащитник Денис Закария. Автором единственного гола «Аугсбурга» стал форвард Флориан Нидерлехнер. Таким образом, «Боруссия» М продлила беспроигрышную серию в чемпионате Германии до четырёх матчей.
Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 16 очков и возглавила турнирную таблице немецкой Бундеслиги. «Аугсбург» (5) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят мюнхенская «Бавария» (14) и «Фрайбург» (14).
- 6 октября 2019
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