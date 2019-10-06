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«Боруссия» М разгромила «Аугсбург» и возглавила турнирную таблицу Бундеслиги

«Боруссия» М разгромила «Аугсбург» и возглавила турнирную таблицу Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала «Аугсбург». Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Голами в составе мёнхенгладбахской «Боруссии» отметились нападающие Алассан Плеа, Брил Эмболо и Патрик Херрман, оформивший дубль в этой встрече, а также полузащитник Денис Закария. Автором единственного гола «Аугсбурга» стал форвард Флориан Нидерлехнер. Таким образом, «Боруссия» М продлила беспроигрышную серию в чемпионате Германии до четырёх матчей.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 16 очков и возглавила турнирную таблице немецкой Бундеслиги. «Аугсбург» (5) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят мюнхенская «Бавария» (14) и «Фрайбург» (14).

Германия - Бундеслига. 7-й тур
06 октября 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
5 : 1
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Закария – 2'   2:0 Херрман – 8'   3:0 Херрман – 13'   4:0 Плеа – 39'   4:1 Нидерлехнер – 80'   5:1 Эмболо – 83'
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