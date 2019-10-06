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Давид Луис элегантным кивком головы открыл счёт в матче с «Борнмутом». Видео

Давид Луис элегантным кивком головы открыл счёт в матче с «Борнмутом». Видео
Футбол / Англия 0

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Борнмут» был открыт счёт на 9-й минуте. Отличился защитник хозяев Давид Луис.

Он откликнулся на подачу углового Николя Пепе и головой срезал мяч в дальний угол.

Видео доступно на «Чемпионате».

8-й тур АПЛ стартовал в субботу, 5 октября, матчем «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур», который завершился победой хозяев со счётом 3:0. В других матчах тура «Ливерпуль» на своём поле оказался сильнее «Лестер Сити», победив со счётом 2:1, «Уотфорд» дома сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» — 0:0, «Бёрнли» на своём поле обыграл «Эвертон» — 1:0, «Астон Вилла» в гостях разгромила «Норвич Сити» — 5:1, «Вест Хэм Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас» — 1:2.

6 октября состоятся матчи «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» — «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».

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