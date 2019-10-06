Сёмин: похоже, и у Смолова, и у Хёведеса микротравмы

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1).
«Уходим на перерыв с хорошим настроением, завоевали три очка. Нужно загладить раны, которых слишком много, подлечить футболистов, отдельным игрокам дать отдохнуть. С новыми силами — вперёд. Матч получился очень сложным, ни одного простого матча с «Арсеналом» ещё не было, и этот не стал исключением.
Похоже, и у Смолова, и у Хёведеса микротравмы. Почему не вышел Кверквелия? Нужно немного времени. Сейчас он сыграет за сборную Грузии, ему нужна игровая практика. Не стали сегодня рисковать, всё-таки играл только в Кубке. Травмы уже нет, ему просто нужно набрать кондиции.
Миранчук организовал гол, сам забил. До тех кондиций, которые у него были, ещё далеко, но полчаса провёл очень приличные. Джорджевич? У нас всё время не получалось уложиться в лимит. Вместо Фёдора нужно было выпускать русского футболиста, так сложилась ситуация.
Что касается пенальти, ничего не обговаривали перед игрой, не знали, выйдет он или нет. В экстремальной ситуации выпустили его вместо Смолова. Он у нас штатный пенальтист, молодец, вышел и забил», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
- 6 октября 2019
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