Сборная России подтвердила, что Соболев заменит травмированного Смолова

Пресс-служба сборной России на своей странице в «Твиттере» подтвердила информацию, что нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев вызван в команду вместо нападающего московского «Локомотива» Фёдора Смолова, который получил травму.

Соболев возглавляет гонку бомбардиров Российской Премьер-Лиги. В активе 22-летнего игрока 10 забитых мячей (2 — с пенальти) и 3 результативные передачи.

Напомним, Смолов получил повреждение задней поверхности бедра в середине первого тайма домашнего матча 12-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:1). 29-летний футболист покинул поле на 20-й минуте.

На следующей неделе сборная России проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020. 10 октября подопечные Станислава Черчесова в Москве сыграют с Шотландией, а 13-го в Никосии встретятся с Кипром.