Валери обыграл шесть игроков «Челси» и отдал голевой пас Ингсу. Видео

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Челси» хозяева отыграли один мяч на 30-й минуте, сделав счёт 1:2. Отличился нападающий Дэнни Ингс.



Он замкнул передачу с правого фланга Янна Валери, который, начав движение от боковой, ушёл от шести игроков «Челси» перед тем, как отдать пас.

Видео доступно на «Чемпионате».



8-й тур АПЛ стартовал в субботу, 5 октября, матчем «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Тоттенхэм Хотспур», который завершился победой хозяев со счётом 3:0. В других матчах тура «Ливерпуль» на своём поле оказался сильнее «Лестер Сити», победив со счётом 2:1, «Уотфорд» дома сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» — 0:0, «Бёрнли» на своём поле обыграл «Эвертон» — 1:0, «Астон Вилла» в гостях разгромила «Норвич Сити» — 5:1, «Вест Хэм Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас» со — 1:2.



6 октября состоятся матчи «Арсенал» — «Борнмут», «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».