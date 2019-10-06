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«Краснодар» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся 6 октября в 19:00

«Краснодар» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся 6 октября в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 6 октября, в Краснодаре на одноимённом стадионе состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Краснодар» — «Спартак». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Спартак» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону). Резервный арбитр — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия).

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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