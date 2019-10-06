ЦСКА — «Ростов»: Байрамян сделал дубль

«Ростов» забил второй мяч в ворота ЦСКА в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

Перед самым перерывом полузащитник гостей Хорен Байрамян отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева после передачи Эльдора Шомуродова. Для хавбека «Ростова» этот гол стал вторым в матче.

«Ростов» и ЦСКА входят в группу лидеров турнирной таблицы чемпионата России. Победитель встречи займёт первое место.

Матч ЦСКА — «Ростов» сейчас проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». На перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи.

В 13-м туре российского первенства жёлто-синие 19 октября в Санкт-Петербурге сыграют с «Зенитом», а «армейцы» на следующий день на выезде встретятся с «Уфой».