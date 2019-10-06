Смольников пропустит до трёх недель из-за травмы

Защитник «Зенита» Игорь Смольников прошёл медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1), сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирован перелом хрящевой части восьмого ребра. Восстановление игрока займёт до трёх недель. В ближайшее время Смольников приступит к тренировкам по индивидуальной программе под присмотром медицинского штаба команды.

Смольников перешёл в «Зенит» летом 2013 года из «Краснодара». Сумма трансфера составила € 6 млн. В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.