Смольников пропустит до трёх недель из-за травмы
Защитник «Зенита» Игорь Смольников прошёл медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1), сообщает официальный сайт клуба.
У футболиста диагностирован перелом хрящевой части восьмого ребра. Восстановление игрока займёт до трёх недель. В ближайшее время Смольников приступит к тренировкам по индивидуальной программе под присмотром медицинского штаба команды.
Смольников перешёл в «Зенит» летом 2013 года из «Краснодара». Сумма трансфера составила € 6 млн. В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.
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