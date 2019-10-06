«Краснодар» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция начнётся 6 октября в 19:00

Сегодня, 6 октября, в Краснодаре на одноимённом стадионе состоится встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Краснодар» — «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону). Резервный арбитр — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия).



«Краснодар», набрав 23 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — 12-е.



Следить за положением команд в турнирной таблице Премьер-Лиги можно на «Чемпионате». Календарь российского первенства доступен здесь.

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