«Манчестер Сити» пропустил на 80-й минуте после удара Траоре. Видео

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» на 80-й минуте был открыт счёт. Отличился нападающий гостей Адама Траоре.
В ходе стремительной контратаки он получил передачу от Рауля Хименеса и пробил мимо Кепы.
Видео доступно на «Чемпионате».
8-й тур АПЛ стартовал вчера, 5 октября, матчем «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Тоттенхэм Хотспур», который завершился победой хозяев со счётом 3:0. Кроме того, «Ливерпуль» на своём поле переиграл «Лестер Сити» со счётом 2:1, «Уотфорд» дома сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» 0:0, «Бёрнли» на своём поле обыграл «Эвертон» со счётом 1:0, «Астон Вилла» в гостях разгромила «Норвич Сити» со счётом 5:1, «Вест Хэм Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас» — 1:2.
6 октября также состоятся матчи «Арсенал» – «Борнмут», «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» – «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед».
- 6 октября 2019
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