«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в домашнем матче АПЛ

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» уступил «Вулверхэмптону» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад». Обслуживал матч арбитр Крейг Поусон. В качестве его ассистентов выступили Ли Беттс и Ричард Уэст.
Счёт был открыт на 80-й минуте. Автором забитого мяча стал Адама Траоре, которому ассистировал Рауль Хименес. В компенсированное время Траоре увеличил преимущество гостей, оформив дубль.
«Вулверхэмптон», набрав 10 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Манчестер Сити» (16) — на 2-м месте. Отставание «горожан» от лидирующего «Ливерпуля» составляет уже восемь очков.
В 9-м туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». «Вулверхэмптону» же предстоит домашняя игра с «Саутгемптоном». Оба матча состоятся 19 октября.
- 6 октября 2019
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