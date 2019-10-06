«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в домашнем матче АПЛ

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» уступил «Вулверхэмптону» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад». Обслуживал матч арбитр Крейг Поусон. В качестве его ассистентов выступили Ли Беттс и Ричард Уэст.



Счёт был открыт на 80-й минуте. Автором забитого мяча стал Адама Траоре, которому ассистировал Рауль Хименес. В компенсированное время Траоре увеличил преимущество гостей, оформив дубль.



«Вулверхэмптон», набрав 10 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Манчестер Сити» (16) — на 2-м месте. Отставание «горожан» от лидирующего «Ливерпуля» составляет уже восемь очков.



В 9-м туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». «Вулверхэмптону» же предстоит домашняя игра с «Саутгемптоном». Оба матча состоятся 19 октября.