«Без слов. Без комментариев». Трабукки со Слуцким пообедал у Гаттузо

Агент Марко Трабукки опубликовал в своём «твиттере» фото с бывшим главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо и наставником «Витесса» Леонидом Слуцким.

«Обед в Милане у Гаттузо. Без слов. Без комментариев...», — написано в комментарии к снимку Трабукки.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Марко Трабукки.

В настоящее время Гаттузо находится без клуба. После того как он вернулся из России, появилась информация о его возможной работе в одном из клубов Премьер-Лиги. Однако сам же итальянец позже эти слухи опроверг, заявив, что целью его визита было посещение матчей РПЛ.

«Витесс» под руководством Слуцкого занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Команда под руководством российского специалиста набрала 20 очков после 9 туров.