«Ростов» обыграл ЦСКА в гостевом матче РПЛ

В матче 12-го тура чемпионата России «Ростов» обыграл ЦСКА со счётом 3:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживал матч арбитр Василий Казарцев. В качестве его ассистентов выступили Валерий Данченко и Рашид Абусуев.

Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором забитого мяча стал Хорен Байрамян, которому ассистировал Матиас Норманн. В концовке тайма преимущество ростовского клуба увеличил Байрамян, оформивший дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Эльдор Шомуродов. На 61-й минуте счёт до крупного довёл Шомуродов с передачи Байрамяна. В компенсированное время «армейцы» сократили разрыв в счёте, с пенальти отличился Никола Влашич.

«Ростов», набрав 26 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (25) — на 4-м месте.

В 13-м туре «Ростов» на выезде сыграет с «Зенитом». Матч состоится 19 октября. ЦСКА предстоит гостевая игра с «Уфой» (20 октября).