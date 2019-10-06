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«Ростов» обыграл ЦСКА в гостевом матче РПЛ

«Ростов» обыграл ЦСКА в гостевом матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 12-го тура чемпионата России «Ростов» обыграл ЦСКА со счётом 3:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживал матч арбитр Василий Казарцев. В качестве его ассистентов выступили Валерий Данченко и Рашид Абусуев.

Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором забитого мяча стал Хорен Байрамян, которому ассистировал Матиас Норманн. В концовке тайма преимущество ростовского клуба увеличил Байрамян, оформивший дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Эльдор Шомуродов. На 61-й минуте счёт до крупного довёл Шомуродов с передачи Байрамяна. В компенсированное время «армейцы» сократили разрыв в счёте, с пенальти отличился Никола Влашич.

«Ростов», набрав 26 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (25) — на 4-м месте.

В 13-м туре «Ростов» на выезде сыграет с «Зенитом». Матч состоится 19 октября. ЦСКА предстоит гостевая игра с «Уфой» (20 октября).

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
06 октября 2019, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Байрамян – 11'   0:2 Байрамян – 44'   0:3 Шомуродов – 61'   1:3 Влашич – 90+2' (пен)
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