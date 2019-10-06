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Дзюба сравнил себя с Нео из «Матрицы», А. Кержаков прокомментировал

Дзюба сравнил себя с Нео из «Матрицы», А. Кержаков прокомментировал
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Зенита» Артём Дзюба объяснил, что он показывал главному арбитру матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

В одном из эпизодов игры мяч попал в Николая Волошина, который обслуживал встречу. После этого Дзюба пообщался с арбитром.

Свои действия нападающий сине-бело-голубых объяснил в своём «инстаграме». «Хотите узнать, что я показывал судье? Смотрите видео до конца», — написал он.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Артёма Дзюбы.

Впоследствии пост 31-летнего форварда прокомментировал бывший игрок «Зенита» Александр Кержаков. «Я так и не понял, где оригинал?!» — написал Кержаков.

Матч между «Уралом» и «Зенитом» завершился победой сине-бело-голубых со счётом 3:1. Дзюба отметился в матче результативной передачей.

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