Дзюба сравнил себя с Нео из «Матрицы», А. Кержаков прокомментировал
Форвард «Зенита» Артём Дзюба объяснил, что он показывал главному арбитру матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».
В одном из эпизодов игры мяч попал в Николая Волошина, который обслуживал встречу. После этого Дзюба пообщался с арбитром.
Свои действия нападающий сине-бело-голубых объяснил в своём «инстаграме». «Хотите узнать, что я показывал судье? Смотрите видео до конца», — написал он.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Артёма Дзюбы.
Впоследствии пост 31-летнего форварда прокомментировал бывший игрок «Зенита» Александр Кержаков. «Я так и не понял, где оригинал?!» — написал Кержаков.
Матч между «Уралом» и «Зенитом» завершился победой сине-бело-голубых со счётом 3:1. Дзюба отметился в матче результативной передачей.
Дзюба вышел на первое место в списке лучших ассистентов РПЛ
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