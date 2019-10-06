Ерохин: с удовольствием поеду в сборную России, если меня довызовут

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин признался, что с удовольствием бы отправился в сборную России, если бы получил вызов.

«Я немного выпал из-за болезни, но с каждой тренировкой и официальной игрой чувствую себя всё лучше и лучше, физическое состояние хорошее, поэтому уверен, что могу помочь «Зениту». Когда Станислав Саламович объявлял состав сборной, я уже восстановился, но ещё не успел сыграть за «Зенит». Болезни и травмы всегда не вовремя. Мне хочется играть в каждом матче, помогать команде добиваться побед. Каждый вызов в сборную — это большое событие. Три полузащитника получили травмы перед этим сбором? Желаю ребятам здоровья. Если так случится, что меня довызовут, поеду с удовольствием и буду работать на сто процентов.

Хотелось бы, чтобы таких матчей, как с «Локомотивом» в прошлом туре, у нас было как можно меньше, но иногда такие игры дают импульс. Команда делает выводы и правильно реагирует на поражение, двигается дальше с другими эмоциями, настроем и самоотдачей. Мы правильно перестроились и одержали две важные победы – и в Лиге чемпионов, и в чемпионате. Что касается старта в Лиге чемпионов, то мы хотели стартовать там успешно — хорошо, что так сложилось. Но очень многое зависит от двух матчей с «РБ Лейпцигом» — да, они проиграли «Лиону», но команда у них хорошая, всегда играет на атаку, здорово бежит.

Обращаем ли внимание на таблицу коэффициентов? Конечно. Многое зависит от каждого клуба, но если мы хотим, чтобы в еврокубках было больше команд, то нужно не упустить то преимущество, которое есть. «Спартак» проиграл команде из Португалии? Бывает по-разному, поэтому те команды, которые остались в еврокубках, должны биться за Россию с удвоенной энергией", — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.