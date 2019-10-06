Карпин: почему не играли Сигурдссон и Ерёменко — всё, что журналистам интересно

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов после победы в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1). Наставнику жёлто-синих был задан всего один вопрос.

«Сигурдссон и Ерёменко заболели. У Романа температура 38. Всё? Спасибо», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Покидая пресс-конференцию, в микст-зоне Карпин сказал: «Почему не играли Сигурдссон и Ерёменко — всё, что им интересно».

«Ростов», набрав 26 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (25) — на 4-м месте.

В 13-м туре «Ростов» на выезде сыграет с «Зенитом». Матч состоится 19 октября. ЦСКА предстоит гостевая игра с «Уфой» (20 октября).