Байрамян: выиграли спор у Карпина, поэтому с Шомуродовым остаёмся с волосами

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура РПЛ с ЦСКА (3:1). В этой встрече Байрамян отметился дублем.

«Ещё четыре тура назад, когда все из сборных вернулись, Валерий Георгиевич сказал: „До следующего вызова в сборные два гола забьёшь — остаёшься с волосами. Не забьёшь — побреешься налысо“. А Шомуродову он сказал, что надо три забить. Слава богу, мы забили эти голы. Выиграли у него спор и поэтому остаёмся с волосами. Какое наказание у Карпина? Он и президент обещали какое-то премирование.



Упущенный шанс оформить хет-трик? До этого был момент у Элдора, когда он выходил и тоже не использовал. И потом момент был у меня. Мяч был удобно под левой ногой, но всё-таки это левая нога, немного неродная. Поэтому не удалось пробить так, как хотелось. Всё-таки там стоит человек-легенда, мастер, он выручил. Но через некоторое время нам удалось забить третий мяч, что успокоило команду. Хоть мы и прижались к своим воротам, но заслуженно победили», — сказал Байрамян в эфире телеканала «Матч ТВ».