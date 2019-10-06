Гончаренко: ЦСКА плохо выглядел эмоционально. Сказалось поражение от «Эспаньола»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:3).

«По этому матчу можно только сказать, что мы очень плохо выглядели эмоционально. Сказалось поражение от «Эспаньола». Но не стоит забывать, что до этого у нас была довольно неплохая серия в чемпионате. Надо идти вперёд. На этом всё. Спасибо», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Ростов», набрав 26 очков, поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (25) — на 4-м месте.



В 13-м туре «Ростов» на выезде сыграет с «Зенитом». Матч состоится 19 октября. ЦСКА предстоит гостевая игра с «Уфой» (20 октября).